دومین جشنواره استانی تئاتر فجر در تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جمعه دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر استانی در آذربایجان شرقی طی روزهای ۲۴ تا ۲۸ دی ماه جاری در مجموعه تئاتر شهر تبریز برگزار می شود.

در این دوره، سه گروه نمایشی از تهران، یک گروه از زنجان، یک گروه از آمل، یک گروه از جمهوری آذربایجان و یک گروه از تبریز به اجرای تئاتر می پردازند.

آیین آغاز جشنواره بین المللی تئاتر فجر استانی آذربایجان شرقی عصر امروز جمعه در تالار اصلی تئاتر شهر برگزار شد.

گفتنی است مراسم اختتامیه نیز در روز سه شنبه ۲۸ دی در همین سالن برگزار می شود.