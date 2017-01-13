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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

با شرکت ۱۰ تیم برتر جهان؛

مسابقات جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود

مسابقات جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- دبیر هیئت کشتی استان کرمانشاه گفت: مسابقات جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

منصور کیانی در گقتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به تمایل و موافقت فدراسیون کشتی، مسابقات جام جهانی کشتی آزاد طی هفته‌های آینده به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی سالن ۶ هزار نفری حضرت امام خمینی(ره) در کرمانشاه را مکان برگزاری این رویداد بزرگ عنوان کرد و افزود: مسابقات ۲۶  تا ۳۰ بهمن ماه امسال انجام خواهد شد.

دبیر هیئت کشتی استان کرمانشاه  با اشاره به پیش بینی حضور ۱۷۰ آزادکار در این مسابقات گفت: ۱۰ تیم برتر جهان در جام جهانی کشتی آزاد حضور خواهند داشت.

کیانی با اشاره به اینکه فدراسیون کشتی بخش زیادی از هزینه های برگزاری مسابقات را تقبل کرده، گفت: هماهنگی‌هایی نیز باقی مانده که باید با استانداری انجام شود.

وی با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی این رویداد بزرگ ورزشی گفت: از همه شهروندان و علاقه مندان به کشتی و نیز اصحاب رسانه خواستار توجه به این مسابقات و انعکاس آن هستیم.

دبیر هیئت کشتی استان کرمانشاه یادآور شد؛ در این رویداد ورزشی تنها مسابقات کشتی آزاد برگزار می شود.

کد مطلب 3875882

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