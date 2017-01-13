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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۱۰

توضیح سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد جذب بازیکن جدید

توضیح سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد جذب بازیکن جدید

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد جذب بازیکن جوان تیم سپیدرود که قرار بود به تهران بیاید توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته شانزدهم لیگ برتر موفق شد برابر سایپا با تک گل مهدی طارمی به پیروزی برسد پس از این پیروزی علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس مستقیما به دفتر رئیس مجموعه ورزشی آزادی رفت و حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد.

طاهری پیش از اینکه به دفتر مدیریت برود خطاب به هواداران گفت تا شما هستید ما قهرمان هستیم.

همچنین تعدادی از هواداران درخواست کردند تا نقل و انتقالاتش تمام نشده شایان مصلح را جذب کند که طاهری پس از این درخواست گفت: قیمت این بازیکن گران است.

کد مطلب 3875883

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