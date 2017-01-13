توضیح سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد جذب بازیکن جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته شانزدهم لیگ برتر موفق شد برابر سایپا با تک گل مهدی طارمی به پیروزی برسد پس از این پیروزی علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس مستقیما به دفتر رئیس مجموعه ورزشی آزادی رفت و حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد.

طاهری پیش از اینکه به دفتر مدیریت برود خطاب به هواداران گفت تا شما هستید ما قهرمان هستیم.

همچنین تعدادی از هواداران درخواست کردند تا نقل و انتقالاتش تمام نشده شایان مصلح را جذب کند که طاهری پس از این درخواست گفت: قیمت این بازیکن گران است.