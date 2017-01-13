اعلام آمادگی مجدد روسیه برای میزبانی نشست نتانیاهو و محمود عباس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روزنامه القدس العربی، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه افزود: ما برای میزبانی دیدار میان رهبران فلسطین و اسرائیل در ماه سپتامبر گذشته اعلام آمادگی کردیم و همچنان آماده این میزبانی هستیم.

لاوروف که امروز جمعه با صائب عریقات دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین «ساف» در مسکو دیدار داشت، نگرانی روسیه را در مورد به بن بست رسیدن مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

وزیر خارجه روسیه افزود: مسکو منتظر است که طرفین (فلسطینی و اسرائیلی) آمادگی خود را برای دیدار در پایتخت روسیه اعلام کنند.

مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۴ به علت مخالفت سران این رژیم با آزادی اسیران قدیمی فلسطین متوقف شده است.

این در حالی است که فرانسه طرحی را برای برگزاری مذاکرات بین المللی با مشارکت ۷۰ کشور در مورد مسئله فلسطین ارائه کرده است، این کنفرانس قررا است ۱۵ ژانویه در پاریس برگزار شود.

مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین از این مذاکرات استقبال و مقامات رژیم صهیونیستی به شدت از آن انتقاد کرده اند و خواهان گفتگوهای دو طرفه با فلسطینیان هستند تا به این ترتیب حداقل فشاری را که طرف سوم در مذاکرات غیر مستقیم می تواند به اسرائیل جهت اخذ حداقل امتیازات به نفع طرف فلسطینی وارد آورد بطور کل منتفی شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته با حمله به مذاکرات صلح پاریس مدعی شد که این کنفرانس توطئه ای از سوی فلسطین تحت حمایت فرانسه است.