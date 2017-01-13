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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۵۹

مدیرعامل سازمان آتش ‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز:

رعایت نکردن اصول فنی حفاری باعث جان باختن کارگران در تبریز شد

رعایت نکردن اصول فنی حفاری باعث جان باختن کارگران در تبریز شد

تبریز - مدیرعامل سازمان آتش ‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت: رعایت نکردن اصول فنی حفاری باعث جان باختن کارگران در تبریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش ‌باد داوود طالب ‌نژاد عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص گفت: سه کارگر فوت ‌شده از کارگران شرکت برق‌ بودند که متاسفانه در حین عملیات حفاری تونل انرژی در خیابان خاقانی تبریز جان خود را از دست دادند.

وی افزود: رعایت نکردن اصول فنی حفاری در عمق ۱۲ متری زمین، موجب رانش زمین شده‌است. با اینکه آتش ‌نشانان شهرداری تبریز حضور به موقع در محل داشتند ولی حادثه به قدری آنی بوده که  سه کارگر جان خود را از دست دادند.

گفتنی است ظهر امروز (جمعه) بر اثر ریزش آوار در محل حفاری تونل انرژی اداره برق در خیابان خاقانی تبریز، سه کارگر جان باخته اند.

کد مطلب 3875886

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