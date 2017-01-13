مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در رفسنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور خانواده وی، معاون حقوقی رئیس جمهور، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، رئیس دانشگاه پیام نور، مدیر شبکه سه سیما، استاندار کرمان، استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، نماینده مردم سیرجان و بردسیر، پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و تنی چند از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم ذاکران و مداحان اهل بیت (ع) با قرائت قرآن و ذکر مصائب اهل بیت (ع)، یاد و خاطر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرامی داشتند.

سخنران ویژه این مراسم، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور بود.

آیین گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی فردا (شنبه) از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مصلی بزرگ امام علی (ع) کرمان برگزار می شود؛ سخنران این آیین وزیر دادگستری است.