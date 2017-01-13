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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۰۳

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مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در رفسنجان برگزار شد

مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در رفسنجان برگزار شد

رفسنجان - مراسم ترحیم و بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور گسترده مردم در مسجد جامع رفسنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور خانواده وی، معاون حقوقی رئیس جمهور، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، رئیس دانشگاه پیام نور، مدیر شبکه سه سیما، استاندار کرمان، استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، نماینده مردم سیرجان و بردسیر، پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و تنی چند از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم ذاکران و مداحان اهل بیت (ع) با قرائت قرآن و ذکر مصائب اهل بیت (ع)، یاد و خاطر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرامی داشتند.

سخنران ویژه این مراسم، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور بود.

آیین گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی فردا (شنبه) از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مصلی بزرگ امام علی (ع) کرمان برگزار می شود؛ سخنران این آیین وزیر دادگستری است.

کد مطلب 3875888

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    نظرات

    • محسن US ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
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      پاسخ
      با سلام با اینکه در رفسنجان زادگاه این شخصیت والا مقام مراسمات ترحیم متعددی از طرف مردم برگزار شد ولی این شهرستان از دو قطبی بودن بازیهای سیاسی خیلی رنج کشیده و توقع بیشتری بود که سران فعلی این شهر مایه بیشتری میگذاشتن و از حرفهای دشمن خوشحال کن پرهیز میکردند ، هرچی باشه این شخصیت یک افتخار جهانی برای ما ملت ایران داره صحیح نیست که بزرگواری این شخصیت رو فدای منافع شخصی و حزبی خودمون کنیم واقعا به دور از انصافه.

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