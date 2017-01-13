داور به اشتباه بازیکن پرسپولیس را اخراج کرد/ سایپا بهتر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حاجیلو پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر پرسپولیس تهران گفت: بازی خوبی را ازد و تیم شاهد بودیم و هر دو تیم جنگنده و پرتوان ظاهر شدند البته انتظار از پرسپولیس بیشتر می رفت زیرا من یک لحظه فکر کردم با تیم ملی بازی داریم.

وی تاکید کرد: پرسپولیس باید برای لیگ قهرمانان فکری برای خودش کند زیرا تیم های حاضر در آسیا مثل سایپا نیستد و مطمئنا با قدرت بیشتری ظاهر خواهند شد.

حاجیلو در خصوص قضاوت زاهدی فر نیز گفت: متاسفانه سوت های بی مورد این داور بازی را از جریان انداخته بود و باعث شد تا هر دو تیم نسبت به قضاوت او معترض باشند.

وی تاکید کرد: من شب گذشته و در جلسه گفته بودم که باید داوری قضاوت این بازی را به عهده بگیرد که از تجربه بالایی برخوردار باشد تا بتواند این بازی را مدیریت کرده و قضاوتی خوب داشته باشد اما متاسفانه بازی از دست داور خارج شده بود و او با سوت های مکرر خود باعث شد تا دو تیم بسیار عصبی شده و واکنش از خود نشان دهند.

سرپرست باشگاه سایپا در پایان خاطرنشان کرد: ما بازیکنان خوبی جذب کرده ایم و مطمئنا در بازهای آینده سایپا را بهتر از گذشته خواهید دید.