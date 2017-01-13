قضاوت داور خوب بود/ بازیهای آینده سخت تر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر سایپای تهران در ورزشگاه آزادی گفت: هر دو تیم بازی خوبی را ارائه دادند با توجه به اینکه تعطیلات نیم فصل به تازگی به پایان رسیده و تیمها در شرایط مسابقه نبودند هنوز هیچ کدام در شرایط آرمانی نیستند و زمان خواهد برد تا تیم ها به هماهنگی لازم برسند.

وی در خصوص قضاوت داور و اعتراض بازیکنان به زاهدی فر گفت: به اعتقاد من کار داور هیچ ایرادی نداشت شاید فشار بازی باعث شده بود تا هر بار که سوت می زد بازیکنان به قضاوت او معترض می شدند ولی در مجموع عملکرد خوبی داشت و توانست قضاوت خوبی از خود ارائه دهد.

سید جلال حسینی در خصوص اخراج احمد زاده نیز گفت: فرشاد با سن و سال کمی که دارد برای پرسپولیس خوب بازی می کند و مطمئنا او آینده روشنی در فوتبال ایران خواهد داشت.

وی در پایان و در خصوص دیدار بعدی تیمش برابر فولاد خوزستان گفت: بازی سختی در خوزستان خواهیم داشت ولی تلاش می کنیم آن دیدار را هم با پیروزی به پایان برسانیم.