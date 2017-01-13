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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۳۱

وحید امیری:

داور در رفتارهای بازیکنان تاثیر گذاشت

داور در رفتارهای بازیکنان تاثیر گذاشت

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است داور دیدار با سایپا روی رفتارهای بازیکنان تاثیرگذار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل سایپا در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی انجام دادیم و می دانستیم گل های بیشتری به سایپا بزنیم اما بدشانس بودیم و شاید هم با توجه به اینکه در تعطیلات بودیم  و در کوران بازیهای نبودیم هماهنگی لازم را نداشتیم. اما خوشحالم که توانستیم بازی را با پیروزی به پایان برسانیم.

وی در پایان و در خصوص قضاوت داور نیز افزود: من در جایگاهی نیستم که بخواهم در خصوص داوری صحبت کنم اما زاهدی فر با سوت های مکرری که زد و بازی را از جریان انداخت با روح و روان بازیکنان بازی کرد و همین مسئله باعث شد تا فشار زیادی بر روی بازیکنان باشد و آنها عصبی بشوند.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم در بازی بعد مقابل فولاد خوزستان نیز بتوانیم با ارائه یک بازی خوب ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم.

کد مطلب 3875892

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