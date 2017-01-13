داور در رفتارهای بازیکنان تاثیر گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل سایپا در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی انجام دادیم و می دانستیم گل های بیشتری به سایپا بزنیم اما بدشانس بودیم و شاید هم با توجه به اینکه در تعطیلات بودیم و در کوران بازیهای نبودیم هماهنگی لازم را نداشتیم. اما خوشحالم که توانستیم بازی را با پیروزی به پایان برسانیم.

وی در پایان و در خصوص قضاوت داور نیز افزود: من در جایگاهی نیستم که بخواهم در خصوص داوری صحبت کنم اما زاهدی فر با سوت های مکرری که زد و بازی را از جریان انداخت با روح و روان بازیکنان بازی کرد و همین مسئله باعث شد تا فشار زیادی بر روی بازیکنان باشد و آنها عصبی بشوند.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم در بازی بعد مقابل فولاد خوزستان نیز بتوانیم با ارائه یک بازی خوب ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم.