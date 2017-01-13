تمرکزم روی پرسپولیس است و به فولاد فکر نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، سروش رفیعی پس از پیروی یک بر صفر تیمش برابر سایپای تهران در ورشگاه آزادی گفت: قبل از هر چیز از هواداران پرسپولیس تشکر می کنم که برای من سنگ تمام گذاشتند و حتی قبل از اینکه به این تیم بیایم مرا مورد حمایت قرار دادند.

وی در خصوص دیدار برابر سایپا نیز گفت: هر دو تیم بازی خوبی از خود ارائه دادند اما ما مستحق برد بودیم و حتی زمانی که ۱۰ نفره هم شدیم چندین موقعیت داشتیم که متاسفانه با بدشانسی توپهایمان به گل تبدیل نشد.

وی تاکید کرد: باید بازی به بازی با تیم هماهنگ تر شوم تا بتوانم آنچه را که در توان دارم برای پرسپولیس و موفقیت این تیم بگذارم.

وی در پاسخ به این پرسش که باشگاه فولاد خوزستان از شما شکایت کرده است، گفت: من دیگر به فولاد فکر نمی کنم چون بازیکن پرسپولیس هستم و برای این تیم بازی کرده و توانستم با این تیم به پیروزی برسم و مسئله اداری و شکایت باشگاه فولاد باید در کمیته انضباطی با فدراسیون فوتبال پیگیری شود.

وی در خصوص قضاوت زاهدی فر در این دیدار نیز گفت: من بازیکن هستم و در این خصوص هیچ صحبتی ندارم و کارشناسان باید در این مورد نظر خود را بدهند.

رفیعی در پایان و در پاسخ به این پرسش که شما در هفته بعدی باید مقابل فولاد خوزستان به میدان بروید گفت: همه بازیها برای ما سخت است و هیچ فرقی بین دیدارهای آینده ما نیست و من هم تلاش می کنم که اگر در ترکیب بودم با ارائه یک بازی خوب بتوانیم فولاد را شکست دهیم.