اولویت اولم قهرمانی پرسپولیس است سپس آقای گلی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی در پایان دیدار پرسپولیس برابر سایپا در هفته شانزدهم لیگ برتر با اشاره به برتری سرخپوشان گفت: بازی خیلی خوبی را پشت سر گذاشتیم و موقعیت های زیادی را بدست آوردیم. خوشحالم این بازی را بردیم و هواداران را راضی کردیم.

وی در رابطه با اینکه حامد لک روی شما مرتکب خطای پنالتی شده است، افزود: صد درصد پنالتی بود و هر کارشناسی بگوید که آن صحنه پنالتی نیست یا از عمد این صحبت ها را مطرح می کند و یا ضد پرسپولیس است. من توپ را با سینه کنترل کردم و حامد لک با من برخورد داشت.

طارمی در رابطه با شادی پس از گلش نیز اظهار داشت: با بازیکنان هماهنگ کردیم که به صورت بولینگ شادی پس از گل را انجام دهیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه آیا فکر نمی کند داوران روی او برای پنالتی گرفتن حساس شده اند، گفت: به هر حال این نظر داوران است و من به نظر آنها احترام می گذارم اما همین پنالتی گرفتن خودش یک هنر است حتی در صحنه هایی نیز که در بازیهای قبلی بوجود می آمده کارشناسان معتقد بودند که در همه آنها بازیکنان حریف روی من مرتکب خطای پنالتی شده اند.

وی در رابطه با اینکه آیا به آقای گلی فکر می کند اظهار کرد: من ابتدا به آقای گلی فکر نمی کردم و فقط به موفقیت فکر می کردم اما در این باره برانکو با من صحبت هایی انجام داد اما همچنان اولویت اول قهرمانی پرسپولیس است و سپس به آقای گلی فکر می کنم.

طارمی در پایان گفت: در پرسپولیس هیچ کس جای دیگری را نگرفته و هر کس در پرسپولیس جایگاه خودش را دارد.