به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری مراسم هفتمین روز ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کرد: ضمن تقدیر و تشکر از مردم ولایتمدار و قدرشناس استان بوشهر که در مراسم ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی با شکوه هرچه تمام تر شرکت کردند، به اطلاع می‌رساند که مراسم هفتمین روز ارتحال آن مبارز دیرین یک‌شنبه ۲۶ دی ماه ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در مسجد توحید بوشهر برگزار می‌شود.