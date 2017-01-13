  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۵۱

مراسم هفتمین روز درگذشت آیت‌الله هاشمی در بوشهر برگزار می‌شود

مراسم هفتمین روز درگذشت آیت‌الله هاشمی در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مراسم هفتمین روز درگذشت آیت‌الله هاشمی روز یکشنبه در مسجد توحید بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری مراسم هفتمین روز ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کرد: ضمن تقدیر و تشکر از مردم ولایتمدار و قدرشناس استان بوشهر که در مراسم ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی با شکوه هرچه تمام تر شرکت کردند، به اطلاع می‌رساند که مراسم هفتمین روز ارتحال آن مبارز دیرین یک‌شنبه ۲۶ دی ماه ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در مسجد توحید بوشهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 3875908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها