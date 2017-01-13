احمد بارگاهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت شریف ایران آگاهانه و با بصریت سوابق قبل و بعد از انقلاب آیت الله هاشمی و نقش مهم و تاثیر گذار آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسائل مهم انقلاب میدانند، ایشان یار امام و همراه رهبری کبیر انقلاب بودند.
وی اضافه کرد: جزیره مقاوم و استراتژیک خارگ آخرین ایستگاه سفری آیتالله هاشمی رفسنجانی در دوران حیات پر برکت خود بود و از همین رو برای اولین بار در کشور یکی از خیابانهای مهم جزیره خارگ به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی نامگذاری خواهد شد.
بارگاهی تصریح کرد: آیتالله هاشمی در امور فرهنگی، علمی و سیاسی نقش بیبدیل و بینظیر داشته که جزیره خارگ یکی از نقاط مورد علاقه ایشان در انقلاب، دفاع مقدس و دوران سازندگی بود.
نظر شما