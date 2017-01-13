هواداران سنگ تمام گذاشتند/ باید این روند را حفظ کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس برابر سایپا در هفته شانزدهم لیگ برتر با اشاره به این مسابقه گفت: این برد را به هواداران تقدیم می کنیم چرا که آنها سنگ تمام گذاشتند و خوشحالیم که توانستیم نیم فصل دوم را با پیروزی آغاز کنیم اما کار ما هنوز به پایان نرسیده و باید این روند خوب را ادامه دهیم تا قهرمان شویم.

وی در رابطه با کارت زردی که در این بازی از داور گرفت، گفت: اصلا این موضوع عجیب بود و من نمی دانم داور به چه علت این اخطار را به من داد. هم تیمی من روی زمین افتاده بود و سایر بازیکنان نیز بالای سر او بودند اما داور اصرار داشت که در آن شرایط من بازی را به سرعت آغاز کنم این موضوع در حالی رخ داد که دروازه بان سایپا در نیمه اول باید کارت زرد از داور دریافت می کرد. داور به حریف اصلا کارت نمی داد.