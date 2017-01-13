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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۴۶

ادعای تکراری ترکیه؛

آنکارا: با وجود اسد غیر ممکن است که سوریه یکپارچه و امن باشد!

آنکارا: با وجود اسد غیر ممکن است که سوریه یکپارچه و امن باشد!

سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه گفت آنکارا همچنان بر این باور است که با وجود بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، غیر ممکن است که این کشور یکپارچه و امن باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، ابراهیم کالین سخنگوی اردوغان گفت: موضع ما در مورد اسد مشخص است و ما  معتقدیم تا زمانی که اسد در قدرت است سوریه نمی تواند یکپارچه و امن باشد، ما می خواهیم که در این مرحله گام به گام پیش برویم.

کالین که در آنکارا با خبرنگاران سخن می گفت، افزود: درگیری ها در سوریه بعد از توفق آتش بس میان روسیه و ترکیه طی دو هفته گذشته تا حدود زیادی متوقف شده است.

پیش از این نیز اردوغان درباره بشار اسد ادعاهایی را بر زبان آورده بود که رئیس جمهوری سوریه به آن واکنش نشان داد و گفت این فرد سیاستمدار نیست و از طیف افرادی است که عناد می ورزند و واقع گرا نیستند. 

بشار اسد رئیس جمهور سوریه امکان درگیری میان ارتش سوریه و ترکیه که نیروهایش در قالب عملیات موسوم به سپر فرات وارد سوریه شده اند را بعید ندانست و گفت: در حال حاضر اولویت نظامی دیگری است. تا زمانی که سیاست ترکیه در دست شخصی است که از نظر روانی ثبات ندارد و تا زمانی که اردوغان در قدرت است ما همه احتمالات را در نظر می گیریم.

اردوغان در ادعاهایش گفته بود: ما برای چه وارد شدیم؟ هدفمان تسلط بر اراضی سوریه نبود بلکه ماموریت ما دادن اراضی به صاحبان اصلی آن بود و هدف برقراری عدالت بود. ما وارد شدیم که اسد را سرنگون کنیم و دلیلی دیگر برای دخالت ما وجود نداشت.

کد مطلب 3875917

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