اجرای برنامه های مشترک برای توسعه خوشه های گردشگری در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی پور عصر امروز در جمع اصحاب رسانه بر لزوم اجرای برنامه های مشترک میان این سازمان با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان در جهت توسعه خوشه های گردشگری در این استان در سال ۹۶ تاکید کرد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت هم افزایی در زمینه انجام برنامه ریزیهای مشخص گفت: در صورت نبود برنامه ریزی مشخص به طور قطع کارها به شکل موازی پیش می رود و هیچ هم افزایی صورت نمی گیرد و این در حالیست که ظرفیتهای متنوع گردشگری استان خوزستان اعم از طبیعی، تاریخی، مذهبی، و به ویژه دفاع مقدس بایستی در یک مجموعه با یکدیگر پیوسته شوند.

احمدی افزود: تمام توانمندیها و پتانسیلهای موجود خوزستان می تواند زمینه ساز ظرفیتی مناسب برای گردشگری در این استان باشد.

وی با اشاره به گردشگری دفاع مقدس در استان خوزستان اظهار کرد: بایستی برای این گردشگری در کنار سایر زمینه های گردشگری استان خوزستان برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسبی انجام شود .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریتصریح کرد:هدف گذاری و ریل گذاری در زمینه توسعه خوشه های گردشگری استان خوزستان با ابعاد مختلف آن به انضمام گردشگری دفاع مقدس بایستی در اولویت کاری اداره کل استان خوزستان با همکاری سازمان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امروز جمعه در دومین روز از سفر خود به استان خوزستان به شهرهای آبادان و خرمشهر سفر کرد و ضمن ادای احترام به شهدای ۸ سال دفاع مقدس در مشهد شهدای شلمچه، از مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر، موزه جنگ بندر و دریانوردی خرمشهر، جاذبه های گردشگری آبی، برخی مضیف ها در مینوشهر، مسجد رنگونیهای آبادان و نخستین بنزین خانه ایران در آبادان بازدید کرد.