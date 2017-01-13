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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱

کمال کامیابی نیا:

پرسپولیس چند هفته مانده به پایان فصل قهرمان می شود

پرسپولیس چند هفته مانده به پایان فصل قهرمان می شود

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است که تیمش چند هفته مانده به پایان فصل قهرمانی را جشن خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال کامیابی نیا پس از پیروزی پرسپولیس برابر سایپا در هفته شانزدهم لیگ برتر با اشاره به این مسابقه گفت: بازی خیلی خوب و فیزیکی را انجام دادیم و خوشحالیم که توانستیم با ۳ امتیاز این مسابقه را به پایان برسانیم.

وی گفت: امیدوارم بتوانم همین روند را حفظ کنیم و قطعا ۳-۴ هفته مانده به پایان فصل قهرمانی را جشن می گیریم.

کامیابی نیا در رابطه با کارت زردی که در این بازی از داور دریافت کرد، افزود: در آن صحنه اگر من خطایی انجام داده بودم خطا ساده بود و کارت نداشت اما خیلی راحت داور به بازیکنانمان کارت زرد نشان می دهد. در یک صحنه حتی بازیکن حریف با آرنج به صورت من ضربه زد.

کد مطلب 3875923

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