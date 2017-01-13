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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۴۹

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل با مهر مطرح کرد؛

تئاتر در سبد فرهنگی خانوارهای اردبیلی قرار گیرد

تئاتر در سبد فرهنگی خانوارهای اردبیلی قرار گیرد

اردبیل – مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری اردبیل گفت: ضروری است تئاتر در سبد فرهنگی خانوار های اردبیلی قرار گرفته و به عنوان یک عنصر ضروری در تربیت فکری فرزندان استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شفیع شفیعی شامگاه جمعه در حاشیه اجرای نمایش «تو را از من گرفتی» به خبرنگار مهر گفت: هنر نمایش یکی از هنرهای متعالی تربیت فکری جوامع است و این فرهنگ که خانواده‌ها نیازمند دیدن تئاتر هستند، می‌بایست نهادینه شود.

وی افزود: در طول سال خانواده‌ها هزینه‌های غیرضروری دارند که می‌توانند بخشی از آن را به دیدن نمایش اختصاص دهند و در ادامه شاهد تأثیرات تربیتی آن باشند.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری اردبیل معتقد است توسعه تئاتر برابر با توسعه و رشد جامعه است و اختصاص بخشی از سبد فرهنگی خانوار به تئاتر خود می‌تواند به عنصر حمایتی هنرمندان تئاتر تبدیل شود.

شفیعی در خصوص وضعیت حمایت‌های بخش دولتی از هنر نمایش متذکر شد: با توجه به رکود اقتصادی حمایت دولت مقطعی خواهد بود و دولت تنها می‌تواند اعتبار محدودی را به هنرهای نمایشی اختصاص دهد.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری اردبیل متذکر شد: در برخی مواقع جهت حمایت از گروه‌های تئاتر ادارات به تهیه بلیط برای کارکنان خود تشویق می‌شوند و این یکی از اقدامات حمایتی از گروه‌های نمایش است.

به گفته شفیعی علاوه بر این با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد کمپین «همه با هم سینما» در راستای تشویق و فرهنگ‌سازی عموم مردم برای استفاده از سینماها فعال شده است.

وی با اشاره به نقش دولت در توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و سالن‌های نمایش اضافه کرد: بااین‌وجود عنصر کلیدی در رشد تئاتر جامعه فرهنگ‌سازی آن است.

کد مطلب 3875928
محمد میرزایی ناطق

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