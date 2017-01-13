تئاتر در سبد فرهنگی خانوارهای اردبیلی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، شفیع شفیعی شامگاه جمعه در حاشیه اجرای نمایش «تو را از من گرفتی» به خبرنگار مهر گفت: هنر نمایش یکی از هنرهای متعالی تربیت فکری جوامع است و این فرهنگ که خانوادهها نیازمند دیدن تئاتر هستند، میبایست نهادینه شود.
وی افزود: در طول سال خانوادهها هزینههای غیرضروری دارند که میتوانند بخشی از آن را به دیدن نمایش اختصاص دهند و در ادامه شاهد تأثیرات تربیتی آن باشند.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری اردبیل معتقد است توسعه تئاتر برابر با توسعه و رشد جامعه است و اختصاص بخشی از سبد فرهنگی خانوار به تئاتر خود میتواند به عنصر حمایتی هنرمندان تئاتر تبدیل شود.
شفیعی در خصوص وضعیت حمایتهای بخش دولتی از هنر نمایش متذکر شد: با توجه به رکود اقتصادی حمایت دولت مقطعی خواهد بود و دولت تنها میتواند اعتبار محدودی را به هنرهای نمایشی اختصاص دهد.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری اردبیل متذکر شد: در برخی مواقع جهت حمایت از گروههای تئاتر ادارات به تهیه بلیط برای کارکنان خود تشویق میشوند و این یکی از اقدامات حمایتی از گروههای نمایش است.
به گفته شفیعی علاوه بر این با کمک سازمانهای مردمنهاد کمپین «همه با هم سینما» در راستای تشویق و فرهنگسازی عموم مردم برای استفاده از سینماها فعال شده است.
وی با اشاره به نقش دولت در توسعه زیرساختهای سختافزاری و سالنهای نمایش اضافه کرد: بااینوجود عنصر کلیدی در رشد تئاتر جامعه فرهنگسازی آن است.
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