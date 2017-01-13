کاظمی: این چمن کیفیت ندارد/ سعداوی: کیفیت چمن عالی است

به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز امروز با انجام بازی تیمهای ماشین سازی و فولاد خوزستان افتتاح شد و طی ان بازیکنان دو تیم در این زمین برای اولین بار به میدان رفتند.

اما بعد از این مسابقه سرمربیان دو تیم نظرات جالب و البته مخالف هم نسبت به کیفیت زمین چمن ورزشگاه داشتند.

در این خصوص فرهاد کاظمی سرمربی تیم ماشین سازی تبریز ضمن قدردانی از زحمات مسئولان استانی، گفت : با وجود زحمات زیادی که برای این زمین چمن کشیده شده است اما باید بگویم که هنوز این زمین کیفیت لازم را برای برگزاری مسابقه فوتبال ندارد.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در این بازی بارها غیر خوردند و تعادلشان را از دست دادند. البته قبل از بازی امروز باید در این زمین تمرین یا بازی انجام می شد تا علاوه بر غلتک، زمین چمن پا هم می خورد.

این اظهارات کاظمی که تا حدود زیادی نیز به واقعیت نزدیک بود، در حالی اعلام شد که نعیم سعداوی سرمربی فولاد خوزستان نظر عجیبی در این خصوص دارد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خوب زمین چمن ورزشگاه یادگار امام ره تبریز گفت: ما در حالی بازی ماشین سازی برابر سایپا را آنالیز کرده بودیم که ان بازی در زمین اختصاصی تراکتورسازی برگزار شده بود اما امروز ما در زمین هموار یادگار امام تیمی دگرگون شده را برابر خود دیدیم.

سعداوی ادامه داد: در این فصل زمستان و آن هم در استان آذربایجان شرقی که سرمای شدیدی دارد، داشتن چنین زمین چمنی واقعا ناشی از زحمات مسئولان این ورزشگاه است.

وی گفت: حتی بازیکنان ما با دیدن زمین چمن هموار ورزشگاه یادگار امام تعجب کرده بودند که با وجود این شرایط جوی چطور چنین زمینی در تبریز وجود دارد.

گفتنی است زمین چمن ورزشگاه یادگار امام ره تبریز از حدود شش ماه قبل مورد بازسازی و نصب سیستم هیتینگ قرار گرفته بود که پس از اتمام این عملیات، این زمین چمن در بازی امروز تیم های ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان از چارچوب بازی های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور افتتاح شد.