اعتراض رسمی باشگاه ماشین سازی به داور مسابقه با فولاد خوزستان

احد نقش شور امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد : باشگاه ماشین سازی تبریز طی نامه ای، اعتراض خود به عملکرد داور دیدار امروز این تیم برابر فولاد خوزستان را به کمیته داوران فدراسیون فوتبال اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در این نامه از قضاوت ضعیف مهدی سید علی داور دیدار ماشین سازی برابر فولاد خوزستان انتقاد شده است، گفت: متأسفانه اشتباهات مکرر داوری در بازی های ماشین سازی برابر حریفان، از ابتدای لیگ تاکنون ادامه داشته و با وجود تأئید این اشتباهات از سوی کارشناسان و درخواست های مکرر باشگاه از کمیته داوران برای اعمال نظارت بیشتر بر کار داوران، با این وجود، روند اشتباهات داوری بر علیه ماشین سازی همچنان ادامه دارد و این روند تا به حال امتیازات متعددی را از نماینده فوتبال تبریز گرفته است.

به گفته نقش شور، در این نامه اعتراضی باشگاه ماشین سازی با اشاره به قضاوت داور بازی این هفته برابر فولاد تأکید شده است: در بازی برابر فولاد از هفته شانزدهم نیز روند اشتباهات داوری بر علیه ماشین سازی ادامه یافت و داور بازی در دو صحنه کاملا محرز و در دقایق ۳۲ و ۸۸، دو پنالتی مشهود به نفع این تیم را نادیده گرفت تا به راحتی آب خوردن سه امتیاز بازی از دست سبزپوشان بپرد.

در این نامه همچنین آمده است: کمیته محترم داروان نباید اجازه دهد سرنوشت تیم ها و نتایج بازی ها با اشتباهات تأثیرگذار داوری عوض شود و با اعمال نظارت بیشتر و محرومیت های قانونی برای داوران خاطی، مانع از متضرر شدن تیم ها شود.

به گفته مدیر رسانه ای باشگه ماشین سازی، در پایان این نامه باشگاه از کمیته داوران خواسته است با بررسی فیلم بازی امروز و صحنه پنالتی های سوخته این تیم، نسبت به اعمال نظارت های دقیق تر بر عملکرد داوران اقدام عملی صورت دهد.

دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان از چارچوب بازی های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور امروز با تساوی بدون گل به پایان رسید.