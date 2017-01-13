کارمند فرمانداری سرباز با دوگلوله به قتل رسید

محمود رضا ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر امروز علیرضا دکالی کارمند فرمانداری شهرستان سرباز در تقاطع خیابان چهار راه بانک رفاه و مولوی شهرستان ایرانشهر ترور و کشته شد.

وی افزود: این فرد حوالی ساعت ۶ عصر امروز توسط افراد ناشناس مورد هدف تیراندازی قرار گرفت و متاسفانه در اثر جراحات وارده جان باخت.

وی با اشاره به اینکه علت فوت دوگلوله ای بوده که زیر قفسه سینه مقتول اصابت کرده، اضافه کرد: همچنین عصر امروز یک مورد تیراندازی دیگر هم در جمعه بازار ایرانشهر به وقوع پیوست که در این حادثه نیز 2 خانم مجروح شدند.

سرپرست مرکز فوریت های پزشکی ایرانشهر افزود: این خانمها پس از این اتفاق بلافاصله به بیمارستان خاتم این شهرستان منتقل شده و در حال حاضر عملیات درمانی بر روی آنها ادامه دارد.