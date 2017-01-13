به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی اظهار داشت: حدود ساعت 18:30 عصر امروز در پی درگیری دو طایفه «شهنوازی و دکالی» در خیابان مولوی شهرستان ایرانشهر یک نفر با ضرب گوله به قتل رسید.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در تشریح جزئیات این حادثه افزود: دو نفر از افراد طایفه «شهنوازی» به سمت یکی از شهروندان طایفه «دکالی» تیراندازی کرده که در پی آن مضروب به قتل می‌رسد.

وی افزود: خوشبختانه عوامل این حادثه شناسایی شده‌اند و ماموران با جدیت در تعقیب آنها هستند تا در سریع‌ترین زمان ممکن عاملان قتل را دستگیر کنند.

وی همچنین به حادثه تیراندازی دیگری که امروز در ایرانشهر رخ داده اشاره کرد و گفت: صبح امروز در محل جمعه بازار ایرانشهر فردی مسلح اقدام به تیراندازی کرده که دو نفر در این تیراندازی مجروح می‌شوند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به اینکه ماموران انتظامی در محل حادثه حضور داشتند بلافاصله به تعقیب این فرد می‌پردازند و پس از یک تعقیب و گریز 10 دقیقه‌ای این فرد را دستگیر کرده و سلاح وی را ضبط می‌کنند.