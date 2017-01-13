«آیت الله هاشمی»رسوا کننده چهره نفاق در دهه اول انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی حسن زاده در مراسم بزرگداشت «آیت الله هاشمی رفسنجانی» که غروب جمعه در مسجد جامع شهرستان فومن برگزار شد ضمن تسلیت رحلت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: هاشمی یکی از نزدیک ترین افراد به امام و رهبری معظم بود.

وی با اشاره به اظهار نظر برخی افراد در خصوص آیت الله هاشمی، افزود: از نظر ایشان انقلاب اسلامی برای رسیدن به پست، مقام و ثروت و... نبوده بلکه فرصتی برای نزدیکی بیشتر مردم با خدواند متعال است.

مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه توجه و دقت بیشتر مسئولان سبب حل بسیاری از مشکلات جامعه اسلامی می شود، گفت: مقام معظم رهبری سال های متمادی است که راهبرد نجات از بن بست های اقتصادی را تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح کرده اند.

وی تحقق اقتصاد مقاومتی را زمینه ساز بهبود وضعیت معیشت ملت ایران به دور از تکیه بر قدرت های جهانی دانست.

حجت الاسلام حسن زاده یکی دیگر از اهداف انقلاب اسلامی، امام و یاران ایشان را امربه معروف دانست و تصریح کرد: این بدان معنی بوده که خوبی ها، فضائل، فرصت ها و روش ها و راهکارهای انسان های خوب و خدمتگذار را یادآوری کنیم.

وی ادامه داد: به شهادت مقام معظم رهبری آیت الله هاشمی رفسنجانی در رسوایی چهره نفاق در دهه اول انقلاب نقشی مهم و تأثیرگذار داشته است.

مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به حضور و نقش ایشان در دوران دفاع مقدس، تأکید کرد: آیت الله هاشمی در دوران ریاست جمهوری و همچنین ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام با گنجینه ای از تجربیات از روزهای سخت و شیرین خدمات ارزنده ای به نظام مقدس اسلامی ارائه کرد.

وی نگاه به هدف برای اهل ایمان در راستای اقامه حکومت و اداره جامعه و پرهیز از زشتی ها را از ویژگی های دیگر مردان خدا دانست و اظهار کرد: اینها ویژگی هایی بود که در شخصیت آیت الله هاشمی قابل مشاهده بود.

حجت الاسلام حسن زاده در ادامه با بیان اینکه ایشان در طول عمر با برکت خود کتاب های ماندگار زیادی همانند فلسطین، امیرکبیر، تفسیر راهنما و... را نگارش کرده اند، افزود: این کتب نشان دهنده اندیشه، نوع تفکر و تعمق این روحانی مجاهد و مبارز بود.

وی همچنین به سخنان سردار قاسم سلیمانی در خصوص ایشان اشاره کرد و گفت: سردار سلیمانی گفت تسلیت اصلی را باید به مقام معظم رهبری بگوییم که دوست، یار و رفیق دیرین خود را از دست داده و این بسیار سخت و جانکاه است.

مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به حضور پرشور و حماسی مردم در مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی، خاطرنشان کرد: این نمونه ای از قدردانی ملت ایران از مردان خدا و عوامل خدمتگذار به نظام مقدس اسلامی است.