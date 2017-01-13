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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۲۴

همه قطارهای هلند با انرژی باد حرکت می‌کنند

همه قطارهای هلند با انرژی باد حرکت می‌کنند

این نخستین بار در جهان است که چنین اتفاقی صورت می‌گیرد تا تمام قطارهای فعال در خطوط ریلی یک کشور ۱۰۰ درصد از انرژی باد استفاده کنند.

خبرگزاری فارس نوشت: روزانه ۶۰۰ هزار هلندی با قطار جابه‌جا می‌شوند و از این پس قرار است که سیستم حمل و نقل ریلی این کشور به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی سراغ انرژی باد برود.شرکت NS به عنوان اپراتور اصلی توسعه خطوط ریلی هلند اعلام کرد از ژانویه سال آینده به بعد ۱۰۰ درصد انرژی مورد نیاز برای راه‌آهن این کشور از منابع تجدیدشدنی تامین می‌شوند.

این نخستین بار در جهان است که چنین اتفاقی صورت می‌گیرد و اتفاق مذکور بر اساس قرارداد منعقد شده در سال ۲۰۱۵ میلادی بین شرکت NS و بزرگترین شرکت تامین کننده انرژی هلند موسوم به Eneco محقق می‌شود.

«تان بون» سخنگوی شرکت NS در این خصوص گفت: «برای خطوط ریلی از همان منبعی استفاده می‌کنیم که انرژی ساکنان شهر آمستردام را تامین می‌کند. این انرژی از مزارع بادی که به تازگی تاسیس شدند تامین می‌شوند. ما با این کار سبزترین خطوط راه‌آهن جهان که بیشترین سازگاری با محیط زیست را دارد راه‌اندازی می‌کنیم».

لازم به ذکر است هنوز هیچ شرکت ریلی دیگر در جهان چنین اقدامی را انجام نداده است و پیش‌بینی می‌شود از اواخر سال ۲۰۱۷ برخی کمپانی‌ها در این زمینه سراغ انرژی‌های بادی بروند.

کد مطلب 3875942

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