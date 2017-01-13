کیانوش رستمی کاندید بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی قهرمان وزنه برداری جهان از سوی فدراسیون جهانی وزنه برداری به عنوان کاندید انتخاب بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ معرفی شد.

فدراسیون جهانی وزنه برداری شش ورزشکار را کاندید این عنوان کرده و نام کیانوش رستمی طلایی المپیک ریو در میان اسامی کاندیداها وجود دارد.

سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری به نشانی www.iwf.net برای ثبت رأی کاربران در نظر گرفته شده و آخرین فرصت رأی گیری نیز تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۷ اعلام شده است.

بر این اساس کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو در دسته ۸۵ کیلوگرم از کشور جمهوری اسلامی ایران در لیست کاندیداهای بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ قرار گرفت.

گفتنی است؛ این انتخاب با رأی مردم انجام می‌شود و علاقمندان می توانند برای ثبت رأی خود به لینک iwf.net/best-lifters-۲۰۱۶ مراجعه کنند

کسب نشان نقره ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مسابقات آسیایی، طلای مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۱ پاریس، نقره بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن، طلای بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ از افتخارات این قهرمان نام آور کرمانشاهی است.