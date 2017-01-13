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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۳۲

عصر امروز اتفاق افتاد؛

تصادف بستگان آیت‌الله رفسنجانی در اتوبان قم - کاشان

تصادف بستگان آیت‌الله رفسنجانی در اتوبان قم - کاشان

کاشان - بنا بر اعلام مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کاشان بستگان آیت‌الله رفسنجانی عصر امروز در اتوبان قم – کاشان در اثر واژگونی خودرو دچار حادثه شدند که حال مصدومین خوب گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  بنا بر اعلام مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کاشان  عصر امروز یک دستگاه خودرو سواری در کیلومتر  ۲۵ به کاشان در اتوبان قم –  کاشان واژگون  شده است که ۶ سرنشین این خودرو مصدوم شدند که مصدومین ظاهرا از بستگان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بودند که از مراسم ارتحال ایشان  در تهران عازم کرمان بودند.

ماموران اورژانس در لحظات اولیه سانحه در صحنه حاضر شدند و پس از انجام اقدامات حیاتی مصدومان را به بیمارستان شهید بهشتی منتقل کردند.

حسین هاشمی ۳۳ ساله، شهریار هاشمی ۲ ساله، نازنین نخعی ۳۰ ساله، کیانا نخعی ۱۴ ساله، محمد نخعی ۶۱ ساله و اشرف رضوانی ۵۸ ساله مصدومان این حادثه بوده اند که حال عمومی تمام مصدومان نسبتا خوب گزارش شده است.

کد مطلب 3875958

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