جمعيت دفاع از ملت فلسطين سالروز همبستگي با كودكان فلسطيني را گرامي داشت

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، جمعيت دفاع از ملت فلسطين در اين بيانيه آورده است: رژيم صهيونيستي سالهاست كه از طريق بازداشت، شكنجه و قتل عام كودكان فلسطيني، سياست نسل كشي را ادامه داده و بر آن است پشتوانه انتفاضه مردم فلسطين رانشانه رود.

اين گزارش مي افزايد: در بيست و هفتمين نشست ويژه سازمان ملل متحد در تاريخ 10 مه 2002 سندي به تصويب رسيد كه برپايه آن كليه دولت ها و نهادهاي عضو متعهد شدند براي ايجاد جهاني شايسته كودكان و نوجوانان براساس مردم سالاري، مساوات، عدم تبعيض، صلح و عدالت اجتماعي تلاش كنند و هزاره كنوني را هزاره شايسته كودكان نام نهاد اما رژيم اسرائيل از 29 سپتامبر 2000 ميلادي (از آغاز انتفاضه دوم) تاكنون با شكنجه هاي مختلف از قبيل ضرب وجرح، محروميت ازخواب و خوراك، شوك الكتريكي و حبس انفرادي 80 درصد از كودكان فلسطيني بازداشت شده نه تنها قوانين بين المللي را ناديده گرفته بلكه با صدور دستورالعمل هاي ويژه به نظاميان خود، باعث شهادت 847 كودك و مجروحيت نزديك به 20 هزار كودك و نوجوان فلسطيني شده است.

برپايه اين اطلاعيه، آمارهاي منتشر شده از سوي دانشگاه جان هاپكينز آمريكا نشان مي دهد براساس سياست هاي رژيم صهيونيتسي مبني بر محدودسازي و جلوگيري از ورود كالاهاي اساسي به فلسطين 80 درصد كودكان فلسطيني زير خط فقر زندگي مي كنند و 61 درصد آنان از كم خوني، 43 درصد از سوء تغذيه و 27 درصد از هر دو بيماري رنج مي برند. همچنين اغلب اين كودكان به واسطه نا امني و رعب و وحشت ايجاد شده توسط نظاميان صهيونيستي، با مشكلات شديد روحي دست و پنجه نرم مي كنند و روز به روز ميزان اميد به ادامه زندگي در آنان كاهش مي يابد.

اين اطلاعيه مي افزايد: جمعيت دفاع از ملت فلسطين با تلاش مضاعف خود توانست اين روز را به نام همدردي و همبستگي با كودكان و نوجوانان فلسطيني در تقويم جمهوري اسلامي ايران به ثبت برساند و لذا صميمانه از مردم آزاده جهان مي خواهد در پيگيري جنايت هاي رژيم صهيونيستي عليه مسلمانان فلسطيني جدي باشند و با اهتمام به گراميداشت اين روز كه مصادف با سالروز شهادت محمد الدره است، پرده از چهره واقعي اين رژيم بردارد.