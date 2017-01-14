یک استقلالی دیگر به تیم فوتبال صبا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم که با حضور صمد مرفاوی، ساکت الهامی، کریم بوستانی و رضا عنایتی از ابتدای فصل لقب تیم دوم استقلال را از سوی خیلی از اهالی فوتبال به خود اختصاص داده بود، با تغییراتی که در نیم فصل شامل حالش شد بیشتر از قبل رنگ و بوی استقلالی بودن به خود گرفت.

ابتدا حنیف عمران زاده و محسن فروزان دو استقلالی سابق به این تیم پیوستند و حالا هم علیرضا رمضانی هافبک سابق آبی پوشان بعد از سپری کردن نیم فصل نا موفق در تیم تراکتورسازی به صبا پیوست تا جمع استقلالی‌های سابق در این تیم نیمه تهرانی جمع باشد.

با شرایط موجود حتی می‌توان صبا را به حیاط خلوت استقلال تهران تشبیه کرد و این تیم را محلی دانست برای گذران دوران پسا استقلال، آبی پوشانی که از دوران اوج خود فاصله گرفته و رو به افول هستند.