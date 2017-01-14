شکست تیم امید صبای قم برابر مس رفسنجان

وحید نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر رده سنی امید باشگاه‌های کشور برگزار شد و تیم امید صبای قم در دیداری خارج از خانه برابر حریف خود در استان کرمان شکست خورد و در رده چهارم باقی ماند.



وی افزود: تیم امید صبای قم عصر جمعه در یک بازی حساس در رفسنجان برابر تیم مس این شهر قرار گرفت و با وجود این که در نیمه نخست برنده به رختکن رفت در نیمه دوم ۲ گل دریافت کرد و امتیازی از این بازی دشوار عاید صبا نشد.



سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم گفت: تیم امید صبای قم در این بازی در نیمه اول توسط سید سهیل حسینی به گل رسید و با همین تک گل نیمه اول را با برد پشت سر گذاشت اما در نیمه دوم گل تساوی را دریافت کرد.



نایینی بیان داشت: در آخرین لحظات بازی در وقت تلف شده، روی یک ضربه آزاد توپ به تیرک دروازه تیم صبای قم برخورد کرد و بازیکن تیم مس رفسنجان در ریباند دروازه صبا را گشود تا این مسابقه در نهایت با پیروزی میزبان به پایان برسد.



وی عنوان کرد: صبا در حال حاضر ۱۶ امتیاز دارد و در رده چهارم جدول قرار گرفته است اما با توجه به این که برخی تیم‌ها بازی عقب افتاده دارند موقعیت صبا در رده چهارم تهدید می‌شود با این حال امیدواریم در جمع مدعیان باقی بمانیم.



سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم تصریح کرد: تراکتورسازی تبریز، فولاد خوزستان و خونه به خونه بابل ۳ تیم بالای جدول هستند و تیم‌های صبای قم، ملوان انزلی و نفت اهواز در رده‌های چهارم تا ششم جدول ۱۲ تیمی لیگ برتر فوتبال امید قرار دارند.