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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

بعد از انتقال به تیم المپیاکو یونان؛

انصاریفرد در صدر خبرهای سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا

انصاریفرد در صدر خبرهای سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا

انتقال کریم انصاریفرد مهاجم ایرانی به تیم المپیاکو یونان در صدر خبرهای کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در خبری به انتقال کریم انصاریفرد از تیم پانیونیوس یونان به تیم صدرنشین المپیاکو پرداخته و سوابق مهاجم ایرانی را در این خبر اعلام کرده است.

در این خبر که در صدر اخبار سایت AFC قرار گرفته، آمده است: «کریم انصاریفرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران قبل از ادامه رقابتهای انتخابی جام جهانی روسیه، با قراردادی رسمی به المپیاکو تیم بزرگ یونان پیوست. این مهاجم در حالی به تیم قهرمان لیگ یونان پیوسته است که پیش از این در تیم پانیونیوس بازی می کرد و در ۴۴ بازی موفق شد ۱۴ بار گلزنی کند. این مهاجم پیش از این در اوساسونا اسپانیا بازی می کرد.»

در ادامه این خبر آمده است: «انصاریفرد فوتبال حرفه ای را از سال ۲۰۰۷ با تیم سایپا شروع کرد و پنج سال بعد به تیم پرسپولیس رفت. سپس او به تراکتورسازی تبریز منتقل شد. انصاریفرد که زاده اردبیل است در ۵۴ بازی برای تیم ملی ایران ۱۴ گل به ثمر رسانده است.»

کد مطلب 3876150

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