باخت حيدري چيزي از ارزشهاي او كم نمي كند/ براي مسابقات دوحه بايد برنامه ريزي كرد

محسن كاوه درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حيدري پس از المپيك از ميدانهاي ورزشي دور بود با اين حال در مقابل گوگشيليدزه خوب ظاهر شد و با نتيجه بسيارنزديك بازي را به او واگذار كرد.

وي خاطرنشان كرد: درمجموع حيدري كشتي هاي خوبي گرفت و از حيثيت كشتي ايران دفاع كرد و ديگران هم كم و بيش به همين نحو عمل كردند.

مربي سابق تيم ملي در خصوص رضا يزداني اظهار داشت: اين كشتي گير آينده درخشاني خواهد داشت و نشان داد كه از اين پس باز هم قهرمان جهان خواهد شد و كشتي ايران مي تواند به او اعتماد كند.

كاوه يادآور شد: بذري هم كم و بيش ثابت كرده كه قابل اعتماد است. هرچند درفينال خوب ظاهرنشد. جوكار براي وزن 66 كيلوگرم در مسابقات دوحه سئوال ايجاد كرد و مراد محمدي مدالي را گرفت كه لايق آن بود و داداشي به دليل خستگي خوب عمل نكرد و معصومي به حقش رسيد.

مربي اسبق تيم ملي كشتي آزاد تصريح كرد: به هرحال نبايد فراموش كرد كه نتايج مسابقات چين حاصل زحمات تمام مربيان و اعضاي تيم از دو سال پيش است.

وي اظهاراميدواري كرد با بررسي نتايج مسابقات چين برنامه ريزي جامعي براي مسابقات دوحه صورت گيرد و در آنجا ايران بتواند عنوان قهرماني را از آن خود كند.