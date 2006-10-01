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۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸

محسن كاوه در گفتگو با مهر :

باخت حيدري چيزي از ارزشهاي او كم نمي كند/ براي مسابقات دوحه بايد برنامه ريزي كرد

باخت حيدري چيزي از ارزشهاي او كم نمي كند/ براي مسابقات دوحه بايد برنامه ريزي كرد

مربي سابق تيم ملي كشتي آزاد كشور گفت: به رغم آنكه حيدري به عنوان پنجم جهان دست يافته است اما چيزي از ارزشهاي او كم نمي شود زيرا مدتها از كشتي دور بوده است.

محسن كاوه درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حيدري پس از المپيك از ميدانهاي ورزشي دور بود با اين حال در مقابل گوگشيليدزه خوب ظاهر شد و با نتيجه بسيارنزديك بازي را به او واگذار كرد.

وي خاطرنشان كرد: درمجموع حيدري كشتي هاي خوبي گرفت و از حيثيت كشتي ايران دفاع كرد و ديگران هم كم و بيش به همين نحو عمل كردند.

مربي سابق تيم ملي در خصوص رضا يزداني اظهار داشت: اين كشتي گير آينده درخشاني خواهد داشت و نشان داد كه از اين پس باز هم قهرمان جهان خواهد شد و كشتي ايران مي تواند به او اعتماد كند.

كاوه يادآور شد: بذري هم كم و بيش ثابت كرده كه قابل اعتماد است. هرچند درفينال خوب ظاهرنشد. جوكار براي وزن 66 كيلوگرم در مسابقات دوحه سئوال ايجاد كرد و مراد محمدي مدالي را گرفت كه لايق آن بود و داداشي به دليل خستگي خوب عمل نكرد و معصومي به حقش رسيد.

مربي اسبق تيم ملي كشتي آزاد تصريح كرد: به هرحال نبايد فراموش كرد كه نتايج مسابقات چين حاصل زحمات تمام مربيان و اعضاي تيم از دو سال پيش است.

وي اظهاراميدواري كرد با بررسي نتايج مسابقات چين برنامه ريزي جامعي براي مسابقات دوحه صورت گيرد و در آنجا ايران بتواند عنوان قهرماني را از آن خود كند.

کد مطلب 387616

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