تيم ملي فوتبال بامداد سه شنبه از دبي عازم اردن مي شود/ نبي زاده سرپرست كاروان اعزامي

به گزارش خبرنگار مهر، كاروان 30 نفره تيم ملي فوتبال كشورمان ساعت 4 بامداد روز سه شنبه با خطوط هوايي امارات ايرلاين راهي دبي خواهد شد تا پس از اقامتي كوتاه در فرودگاه اين شهر عازم امان پايتخت اردن شود. از سوي فدراسيون فوتبال نبي زاده به عنوان سرپرست كاروان اعزامي كشورمان به اردن انتخاب شده است .



طبق برنامه اعلامي تيم فوتبال كشورمان درمسابقات دوستي اردن طي روزهاي 12 و 14 مهرماه به ترتيب مقابل تيم هاي عراق و اردن به ميدان خواهد رفت .



ملي پوشان كشورمان بلافاصله پس از شركت در اين تورنمنت شهر امان را از مسير دبي - هنگ كنگ به مقصد چين تايپه ترك خواهند كرد تا ديدار برگشت خود را در مرحله مقدماتي مسابقات جام ملتهاي آسيا روز 19مهرماه مقابل چين تايپه برگزاركنند .



تيم ملي فوتبال كشورمان روز 20مهرماه به تهران باز خواهد گشت .