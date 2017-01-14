حمایت از زنان و خانواده باید در عمل انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره «زن، خانواده و رسانه» با بیان اینکه زنان حاملان توسعه انسانی در ایران اسلامی هستند، افزود: توسعه بدون پیوند با جامعه انسانی و بهبود زندگی میسر نمی شود.

وی ادامه داد: جامعه توسعه یافته جامعه ای است که از وضعیت مطلوب زنان در عرصه های تحصیلات، اشتغال و مشارکت اجتماعی برخوردار باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعتدال و توازن را در راستای تعادل جنسیتی دانست و اضافه کرد: نمی توان از تغییر و اصلاح در جامعه سخن گفت اما زنان را نادیده گرفت. رسیدن به فرهنگ مدارا و همدلی جز با کمک زنان میسر نمی شود.

صالحی امیری خاطرنشان کرد: هرگونه الگوی اخلاقی در جامعه باید با کمک زنان و مادران ترسیم شود زیرا قابلیت پرورش نسل و الگوی انسانی در گرو پرورش اخلاق است.

وی تاکید کرد: اگر به دنبال اصلاح فرهنگی و اخلاقی جامعه هستیم باید به سراغ زیست فرهنگ برویم زیرا جامعه ای که در آن فرهنگ حرف اول را بزند و رسانه ها کار خود را به درستی انجام دهند زیست فرهنگی محقق می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به لزوم حمایت عملی از زنان و خانواده گفت: نمی توان در سخن از حمایت زنان و خانواده دم زد اما فعالیت عملی نداشت.

وی اظهار کرد: حضور زنان در رسانه ها افزایش یافته است و زنان از مخاطبان فعال رسانه ها هستند که باید به این مساله توجه کرد و به ظرفیت های آن بیشتر پرداخت.