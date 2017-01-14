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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

همزمان با سراسر کشور صورت گرفت؛

افتتاح ۸۵ تخت روانپزشکی در بیمارستان فارابی کرمانشاه

افتتاح ۸۵ تخت روانپزشکی در بیمارستان فارابی کرمانشاه

کرمانشاه- ۸۵ تخت روانپزشکی در بیمارستان فارابی کرمانشاه همزمان با سراسر کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه همزمان با سراسر کشور ۸۵ تخت روانپزشکی در بیمارستان فارابی کرمانشاه با حضور تعدادی از مسئولان به بهره برداری رسید.

رنجبر، فرماندار کرمانشاه در مراسم افتتاح پروژه تخت‌های روانپزشکی  بیمارستان فارابی کرمانشاه با تسلیت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: اقدامات و تحولات دولت در حوزه درمان و سلامت چشمگیر بوده است.

فرماندار کرمانشاه همچنین اقدامات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را در زمینه های مختلف سلامت و بهداشت قابل توجه دانست.

رنجبر افزود: بیمارستان فارابی کرمانشاه نیز در این راستا از امکانات و اقدامات خوبی برخوردار بوده است.

گفتنی است؛ امروز به صورت در ۳۱ استان کشور تعداد ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی افتتاح شد.

آیین افتتاح ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی همزمان در سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت از طریق ویدئو کنفرانس صورت گرفت.

کد مطلب 3876287

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