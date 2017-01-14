محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۲۲ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۷۱ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق باغچه در حسن آباد و عملیات احتیاط حریق در تصادف و نشت سوخت خودرو در بلوار ارم بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در کمال آباد، مهار حیوانات در بلوار مدنی و عملیات امداد و نجات در حادثه نشت گاز کلر در خیابان مهدیه توسط آتش نشانان به انجام رسید.