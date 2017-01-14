کارخانه ریسباف اصفهان به تملک وزارت راه و شهرسازی درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، قرارداد خرید کارخانه تاریخی اصفهان با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و رسول زرگرپور استاندار اصفهان، بین محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی و محمدسعید ایزدی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به امضا رسید.

کارخانه ریسباف با ۶۹ هزار مترمربع مساحت با ارزشی ۲۰۷ میلیارد تومانی از سوی بانک ملی ایران به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد.

براساس قرارداد امضا شده، مبلغ ۵۰میلیارد و۷۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال از این مبلغ به صورت نقدی، ۱۵۲۲ میلیارد و ۲۸۸ هزار و ۲۰۰ هزار ریال از طریق واگذاری ۱۲ پلاک مسکونی و تجاری از بهترین نقاط اصفهان و ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری در وجه بانک پرداخت می‌شود.

همچنین شعبه بانک ملی از محل فعلی به روبه‌روی کارخانه ریسباف منتقل می‌شود که ملک مورد نظر نیز با ارزش ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی به منظور استقرار بانک خریداری خواهد شد.

کارخانه ریسباف در نهمین روز بهمن‌ماه سال ۱۳۱۱ با سرمایه‌ای حدود ۳۱۴ هزار تومان و در قالب شرکت سهامی در سمت جنوب شرقی سی و سه پل، در محل باغ‌های اعتمادالدوله و حاتم بیگ، در سمت شرق چهارباغ بالا که آن زمان محور هزار جریب نامیده می‌شده، در زمینی به مساحت ۶۹ هزار مترمربع احداث شد.

استاد معتمدی تحت نظارت مهندسی آلمانی به نام ماکس اتوشونمان مسئولیت ساخت ریسباف را برعهده گرفت و سبک خاصی از معماری را در آن پیاده کرد. ریسباف را می‌توان دومین کارخانه ریسندگی اصفهان و اولین محصول کار و سرمایه جمعی مردم اصفهان نامید.

کارخانه ریسباف، از جمله کارخانجات نساجی اصفهان است که طی سالیان گذشته بدلایل متعدد از رونق افتاد. این کارخانه دارای معماری منحصر به فردی است که تحت عنوان معماری معاصر از آن یاد می‌شود. به همین دلیل موضوع حفظ و مرمت این بنای تاریخی سالها به دغدغه مردم این استان تبدیل شده بود.