به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاح ۱۶تخت بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود به میزبانی این مجموعه درمانی، ضمن تأکید بر ضرورت ترویج سبک زندگی سالم در جامعه، ابراز داشت: بیماری برای افراد و خانوادهها هزینههای مادی و معنوی بسیاری دارد که تألم و اثر در کنار دغدغههای مالی در زمره آثار این امر است که برای کاهش آن میبایست به ترویج معنویات و سبک زندگی اسلامی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بپردازیم.
وی افزود: مقوله درمان جسمی حق مسلم هر شهروند و در حیطه کاری اهالی بهداشت و درمان است اما مقوله مهم دیگر دراینبین، توجه به معنویات است که یاد خدا و سبک زندگی سالم از آن نشات میگیرد و این امر البته نیازمند اهتمام ویژه مسئولان فرهنگی و روحانیان در جامعه است تا زنجیروار به یاری بخش بهداشت و درمان بیایند.
امامجمعه شاهرود بابیان اینکه امروز باید به همان میزان که بیمارستان و تختهای درمانی ساخته میشود، مسجد نیز احداث و یا مساجد موجود تجهیز شود، گفت: همانگونه که درمان مهم است، ذکر خدا نیز اهمیت دارد امروز در کنار بیمارستان، جامعه نیازمند ذکر، دعا، مسجد، اخلاق اسلامی و سبک زندگی است تا بتوانیم بار درمان را از دوش جامعه پزشکی بکاهیم.
امینی بابیان اینکه سبک زندگی میتواند مشکلات خانواده را کاهش دهد، ابراز داشت: امروز در حالی شاهد افتتاح بخش روانپزشکی در بیمارستانهای کشور هستیم که معنویات با روان جامعه ارتباطی تنگاتنگ دارد لیکن اگر درزمینهٔ ترویج معنویات و آرامش در زندگی و در جامعه برای مقابله با بیماریهای روانی نباشیم، میبایست هرسال به تعداد تختهای بیمارستانهای روانیمان در کشور بیفزاییم که این امر جدای بر هزینهبرداری برای نظام، مشکلات عدیدهای را در جامعه به وجود میآورد.
وی با تأکید بر اینکه سبک زندگی در جامعه آرامش روحی و روانی را به وجود میآورد، گفت: امروز رفتارهای ناصحیح و مغایر با سبک زندگی مانند زندگی تجملاتی متأسفانه ضررهای سنگینی به زندگی و درنتیجه آرامش خانواده و جامعه زده است که باید در این بخش سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد تا تعداد تختهای بخش درمانی و بهخصوص روانپزشکی بیمارستانهای ما روزبهروز کاهش یابد.
امامجمعه شاهرود همچنین گفت: امروز متأسفانه بعضاً دیده میشود که به مقوله سبک زندگی در رسانههای ما نیز بهخوبی پرداخته نمیشود و تجملات گرایی بسیار پررنگ هستند، حالآنکه به برکت انقلاب اسلامی ایران امروز فرصت بسیار خوبی برای ترویج معنویات در سایه ارزشهای انقلاب برایمان فراهم است چراکه در اصل انقلاب ما، یک پدیده دینی و فرهنگی بود و معنویات را میبایست شناسنامه انقلاب اسلامی دانست لذا اگر معنویات در جامعه پررنگ شود سایر مشکلات نیز حل خواهند شد.
امامجمعه شاهرود در خلال افتتاح مرکز روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) در آئین بهرهبرداری از بخش سیسییو و کتابخانه جدید این بیمارستان نیز حضور پیدا کرد.
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