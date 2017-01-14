سرهنگ داود ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان و نوجوانان به ویژه دانش‌آموزان از ابتدای سال تاکنون ۳۰۰ نفر به راهیان نور جنوب اعزام شده‌اند.

وی افزود: در این سفر معنوی زائرین راهیان نور از مناطق عملیاتی والفجر ۸، اروند، کربلای ۴ و شلمچه بازدید کردند.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر با اشاره به اعزام ۹۵۰ نفراز دانش‌آموزان به راهیان نور غرب گفت: این تعداد از زائرین نیز طی چهار مرحله به غرب اعزام شدند.

وی عنوان کرد: زائران مناطق عملیاتی غرب کشور نیز از مناطق عملیاتی تنگه مرصاد، پادگان ابوذر، ارتفاعات بازی دراز، ارتفاعات ثارالله و قصر شیرین بازدید کردند.

ابراهیمی عنوان کرد: در مرحله دوم اعزام به مناطق عملیاتی جنوب کشور ۶۰ نفر برادر و ۳۷۰ نفر از خواهران برای زیارت و بازدید اعزام شدند.

وی با اشاره به اهداف اردوهای راهیان نور گفت: این اعزام‌ آثار و برکات مثبتی از جمله آشنا شدن با فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه رزمندگان در دوران دفاع مقدس را در بر داشته است.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر افزود: در این راستا در مناطق عملیاتی راهیان نور اجرای برنامه های فرهنگی با مناسبت‌های گوناگون و اجرای رزم نمایش برای زائران صورت گرفته است.

