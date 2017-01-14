آفت کنار گذاشتن نخبگان مدیریتی/ برای ماندگاری نخبگان چه کرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفت و گو، برنامه «مناظره» با موضوع (فرار مغزها یا فراری دادن مغزها) و با حضور دکتر احمدرضا وفایی استاد دانشگاه، دکتر رضا یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و دکتر فرج الله طالبی معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم برگزار شد.

احمدرضا وفایی با اشاره به لازمه برخی از زیرساخت ها به منظور به حداقل رساندن مهاجرت نخبگان از کشور گفت: ما در کشور زیرساخت های لازم را برای جذب افراد نخبه فوق العاده کم داریم و باید این زیرساخت ها را ایجاد کنیم

وی با اشاره به وجود ۱۳ هزار نفر نخبه در کشور گفت: سوال اینجاست که برای این تعداد چه کار شده و یا چه کاری می خواهند انجام دهند و با کدام بودجه و چقدر حتی برای این افراد مسایل ابتدایی را فراهم کردند. وقتی پای صحبت های این نخبگان می نشینیم تاسف می خوریم.

این استاد دانشگاه افزود: بعضی از نخبگان برای اینکه شکوفایی لازم را پیدا کنند تصمیم می گیرند تا به خارج از کشور بروند خیلی از آنهایی هم که در خارج از کشور هستند، می خواهند برگردند ولی وقتی که برگردند در اینجا چه کار کنند، نمی توانند از آن امکانات و توانمندی هایی که دارند در داخل استفاده کنند.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه در کشور ما نخبه به افرادی گفته می شود که کاری علمی انجام می دهند، اظهار داشت: نخبه های مدیریتی در این مسئله کاملا مغفول مانده و بزرگترین مشکل امروز ما در کشور نخبگان مدیریتی هستند که کنار گذاشته شده اند ما داریم این نخبگان را از دست می دهیم و کارخانه هایشان تعطیل می شود، سوال این است که برای این نوع از نخبگان چکار باید انجام دهیم؟

در ادامه ، رضا یوسفی با بیان اینکه بسته به اینکه تعریف ما از فرار چه چیزی است، ممکن است هم فرار مغزها و هم فرار دادن مغزها را داشته باشیم، گفت: زمانی که یک شخصی خودش را در معرض خطری می بیند در نتیجه فرار می کند تا خودش را نجات دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه در فرار نخبگان باید به نیت افراد توجه کنیم، گفت: بعضی ها نیت فرار دارند چون احساس می کنند در اینجا شرایطی که مورد نظرشان است برایشان فراهم نیست. بعضی ها نیز ممکن است با شرایط مملکت و نظام مسئله داشته باشند و این افراد اقلیت هستند.

وی در خصوص دلیل مهاجرت نخبگان گفت: وقتی که یک نخبه کاری که انجام می دهد به صورت پایان نامه ای است که هیچگاه در اجتماع دیده نمی شود این فرد انگیزه اش برای ادامه کار در اینجا بسیار پایین می آید و می خواهد جایی برود تا مطرح شود و ارزش کار و زحماتی را که انجام داده در اجتماع مشاهده کند.

یوسفی ادامه داد: ما بیشتر در مسائل پزشکی و مهندسی نخبگان را می بینیم و متاسفانه وقتی نخبه ای در زمینه مدیریت و اقتصاد نظریه ای را می دهد دوست دارد آن را ببینند ولی وقتی می بیند که جامعه کاملا با آن چیزی که وی می خواهد کاملا متفاوت است و به نتایجی که به آن رسیده متفاوت است به جایی می رود تا بتواند نتایج خودش را در آنجا به اجرا در آورد.

در ادامه ، فرج الله طالبی در خصوص دلایل فرار مغزها عنوان کرد: هم طیف افرادی که شامل این بحث می شوند و هم دلایل آنها متفاوت است. دلایل هم زمینه های زیرساختی است و هم زمینه های اجتماعی در آن دخیل است و چیزی نیست که بگوییم فقط منحصر کشور ما است. در همه کشورها این معضل وجود دارد.

وی با اذعان به شرایط و عدم زیرساخت های مناسب برای جذب نخبگان گفت: با توجه به رشد جمعیت باسواد کشور در زمینه کارشناسی ارشد و دکتری زمینه برای جذب همه این افراد وجود ندارد و از طرفی در مراکز تحقیقاتی ما زیرساخت های لازم برای جذب و کار نخبگان به شکلی که باید و برحسب نیاز ما فراهم نیست.

معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم با بیان اینکه در حوزه بین الملل از فرار مغزها به چرخش مغزها تعبیر می شود، تصریح کرد: در سال گذشته با بیش از ۳۲۵ تن از متخصصان ایرانی خارج از کشور که رفته اند، ارتباطات علمی بسیار خوبی در حوزه برگزاری دوره های مشترک، پروژه های مشترک، کارگاهها و کنفرانس های مشترک داشته ایم. بسیاری از این افراد رابط ما برای رفع نیاز های علمی و پژوهشی و حتی تعیین نیازهای آموزشی ما شده اند.