توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت به نقطه مشتركي در قيمت نفت رسيده اند

محمد علي خطيبي درگفتگوبا خبرنگاراقتصادي مهر با تاكيد براينكه امروز توليد كنندگان ومصرف كنندگان نفت به نقطه مشتركي در قيمت نفت رسيده اند وهيچ يك خواستار سقوط قيمت نفت نيستند، اظهار داشت : سقوط 18 دلاري قيمت نفت در اين مدت اصلا مطلوب كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده نيست، زيرا موجب خروج سرمايه ها از صنعت نفت مي شود .

وي افزود : در چند سال گذشته كه قيمت نفت آنچنان بالا نبود و سرمايه ها نيز به دليل عدم اعتماد به اين صنعت تمايل چنداني به سرمايه گذاري در اين بخش نداشتند درنتيجه ظرفيت هاي جديدي در اين بخش ايجاد نشد به گونه اي كه پس از اتمام اضافه ظرفيت ها بازار نفت با كمبود نفت ربرو شد .

وي تصريح كرد : در طول سال‌هاي اخير به دليل رشد نه چندان مناسب قيمت نفت سرمايه گذاري لازم در صنعت نفت دنيا انجام نشد تا اينكه از سال 2000 به بعد با رشد شديد تقاضا و محدوديت هاي بخش بالادستي و پايين دستي دوباره سرمايه ها به سوي اين صنعت بازگشتند و به سمت صنعت نفت حركت كردند .

به گفته وي به نظر مي رسد كه كشورهاي مصرف كننده يا صاحبان سرمايه، خود با ابزارهايي كه در دست دارند تمايل به رشد قيمت نفت دارند تا سرمايه ها به سوي صنعت نفت بازگردد و ظرفيت هاي جديد در اين بخش ايجاد شود و دنيا در سالهاي آينده با كمبود نفت مواجه نشود .

خطيبي در پاسخ به اين سئوال كه آيا واقعا كشورهاي عضواوپك براي كاهش توليد به دليل روند نزولي قيمت ها به توافق غير رسمي رسيده اند، گفت : اگر واقعا همه اعضا براي كاهش توليد موافق هستند، نبايد اين امر را رسمي اعلام كنند .

وي افزود : اما يك حالت قابل پيش بيني است وآن اينكه اعضا در شرايط كنوني به سهميه هاي خود پاي بند شده اند واضافه توليد ندارند .

به گفته رئيس پژوهش اوپك موسسه مطالعات انرژي ، درحال حاضر بعضي از كشورها همانند ونزوئلا ، اندونزي و نيجريه به دليل مشكلاتي همانند آشوب در نيجريه ونبود ظرفيت هاي لازم براي توليد در دو كشور اندونزي و ونزوئلا كمتر از سهميه توليد مي كنند .

وي تصريح كرد : مجموعه رقمي كه اين كشورها كمتر از سهميه خود توليد مي كنند 5/1 ميليون بشكه در روز است كه توسط ديگر اعضا جبران مي شود و به نظر مي رسد اعضا درحال حاضر به منظور تعادل در بازار از جبران كردن اين ميزان كمبود دست برداشته باشند و تنها درحد سهميه خود توليد كرده باشند .