به گزار ش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ ظهر امروز شنبه و پس از تمرین سرخپوشان به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهید کاظمی گفت: به بازیکنانم تبریک می گویم که مردانه جنگیدند و برابر سایپا به برتری رسیدند. از هواداران هم تشکر می کنم که یار داوزدهم ما بودند و بعد از اخراج فرشاد یار یازدهم ما شدند. متاسفانه فرصت جشن گرفتن نداریم و از امروز آماده سازی برای دیدار با فولاد را شروع کردیم. همیشه برابر فولاد کار سختی داریم.

وی افزود: ما برای بازی با فولاد مشکل داریم. چند بازیکن مصدوم داریم و فرشاد هم محروم است. کار سختی داریم و امیدوارم تا پایان هفته مشکل دیگری پیش نیاید. فولاد تیم خوبی است که بازیکنان با کیفیتی دارد. ساسان انصاری قطعا بزرگترین خطر برای ماست اما این بازیکن تنها نیست و بازیکنان دیگری هم حضور دارند که خطرناک خواهند بود.

برانکو ادامه داد: می دانیم که فولاد یک تیم سنتی و هجومی است. با این حال ما در خط دفاعی بازیکنانی داریم که سرعت بالایی دارند و خوب بازی می کنند. در دیدار برابر سایپا هم دیدید که حریف به جز در ضربات ایستگاهی موقعیت دیگری نداشت. یک مقدار کار برای ما سخت است اما طبیعتا شانزده هفته گذشته نشان داده ایم که از همه تیم ها بهتر هستیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اظهارات کفاشیان گفت: ایشان حق دارد که چنین حرفی زده است. من از کار در پرسپولیس واقعا لذت می برم. وقتی که سر تمرین هستم. از کار برای هواداران پرسپولیس لذت می برم. ما مدیریت خوبی داریم.

وی افزود: من یک سال و نیم دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم. من بعد از کی روش قراردادم را تمدید کردم. بعد از کی روش قطعا یکی می آید سرمربی تیم ملی می شود. شاید هم کسی نیاید! همانطور که بعد از من قلعه نویی و دایی و قطبی و ... آمدند. بازهم تاکید می کنم که خوشحالم که سرمربی پرسپولیس هستم.

برانکو در مورد اینکه چرا بازیکنان پرسپولیس اخطار بی دلیل می گیرند گفت: این مسابقه ای بود که انتظار مردم و فشار بالا بود. همه عصبانی هستند و می خواهند بهترین عملکرد را ارائه دهند. خیلی از کارت زردها ناعادلانه بود. نمی دانم چرا کمال و بیرانوند کارت زرد گرفتند. اینها مسائلی است که به هر حال وجود دارد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه هشت بازیکن در خطر محرومیت قرار دارند گفت: این مشکل همیشه وجود دارد. ما بازی به بازی پیش می رویم و امیدواریم که همه چیز به خوبی پیش برود.

برانکو با بیان اینکه باید یک ضربه پنالتی برای تیمش گرفته می شد گفت: سوال من از تیم داوری این است که چرا در دیدار تراکتورسازی با استقلال خوزستان خطای مشابهی که بازیکن تراکتور انجام داد فقط کارت زرد داشت اما فرشاد احمدزاده با همان خطا اخراج شد؟ داوران باید دقت بیشتری داشته باشند و عدالت را رعایت کنند. در دیدار برابر سایپا باید یک ضربه پنالتی به سود ما گرفته می شد.

سرمربی تیم پرسپولیس در مورد اینکه چرا هنوز خط دفاعی تقویت نشده است گفت: فصل نقل و انتقالات هنوز ادامه دارد اما حق با شماست. ما باید این نقیصه را برطرف کنیم. در نیم فصل فرصت زیادی برای جذب بازیکن نداشتیم و خیلی زود بازیها دوباره شروع شد. کدام تیم حاضر است که بهترین بازیکنش را از دست بدهد. با این حال باید این مشکل را حل کنیم. ما در همه موارد داریم کار می کنیم. مثل سروش و سامان هر زمان که قطعی شد اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی در مورد انتقاداتی که به بازی ربیع خواه می شود گفت: این انتقادات ناعادلانه و نامردی است. این بازیکن در پانزده بازی گذشته بدون ایراد بوده اما برخی انتقاد می کنند. با این حال ربیع خواه حدود ۲۰ روز از میادین دور خواهد بود. ربیع خواه قویتر از این حرف هاست و می تواند با قدرت برگردد. او اعتماد همبازیانش را دارد و همه می دانند که او بخش مهمی از تیم ماست.

برانکو با بیان اینکه همه بازیها سخت است در مورد وضعیت آرامبطع گفت: شرایط برای این بازیکن به گونه ایست که در حال خروج از پرسپولیس است. او خودش خواست برود و درحال مذاکره با یک تیم دیگر است.

وی در مورد رد کردن مهاجم اسپانیایی گفت: مشکل ما این است که جا برای بازیکن خارجی نداریم. برای سهمیه زیر ۲۳ سال هم جا نداریم. ما برای دو بازیکن جای خالی داریم که برای نیمه دفاعی می خواهیم بازیکن بگیریم اما طبیعی است که مربیان بازیکنانشان را آزاد نمی کنند.