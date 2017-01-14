ضرورت تدوین لایحه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی پخش مسابقات ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به تصویب ماده ۱۰۷ در برنامه ششم توسعه در راستای اتخاذ تمهیدات قانونی جهت تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی از سوی دولت، گفت: بر این اساس دولت و صدا وسیما مکلف هستند با مشارکت یکدیگر در مدت یکسال اول برنامه توسعه ششم اقدام به تدوین لایحه کنند تا مشکلی که در این زمینه وجود دارد رفع شود.

نماینده مردم فریمان، سرخس و احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تدوین این لایحه دولت و صداوسیما باید همکاری داشته و وزن هرکدام مشترک و معادل ۵۰ درصد است، افزود: باید اذعان کرد که بدون تعامل یکی از طرفین لایحه پذیرفتنی نیست.

بدهی‌های گذشته صدا وسیما مربوط به قانون جدید در برنامه ششم توسعه نمی شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی‌های گذشته سازمان صدا وسیما در خصوص پرداخت حق پخش به فدراسیون فوتبال، ادامه داد: این لایحه پس از بررسی و تصویب اجرایی خواهد شد لذا عطف به ماسبق نخواهد بود و بدهی گذشته باید بین دو دستگاه حل شود.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه قانون برای همه لازم الاجرا است، تصریح کرد: هم اکنون خلاء قانونی در خصوص درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی وجود ندارد و مشکل بر سر عدم تفاهم فدراسیون فوتبال و سازمان صدا وسیما است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای نظارت بر صداوسیما به خانه ملت خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدام تمهیدات قانونی اتخاذ و مشکل چندین ساله در این زمینه رفع شود.