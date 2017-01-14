به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلیمانی بر اجرای رویدادهای استارتاپی در شهرک‌های صنعتی کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر این رویدادها توسط مدیریت صنعتی و فناوری شهرک‌های صنعتی در حال برگزاری است و در استان‌های مختلف کشور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد شده است که رویدادهای استارتاپی در شهرک‌های صنعتی متناسب با رشته صنعت‌های مورد نیاز باشد تا به این روش بتوان از ایده‌های نوین کسب‌وکار برای توسعه صنعت بهره‌ گرفت.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به فعالیت استارتاپ‌ها در شهرک‌های صنعتی در قالب فن‌بازار تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵ فن‌بازار در کشور ایجاد شده و اگر هر فردی ایده‌ای نوین برای اجرا داشته‌ باشد می‌تواند با ارائه آن زمینه اجرایی شدن آن ایده را فراهم کند.

سلیمانی با بیان اینکه حدود نیمی از استارتاپ‌ها در پنج سال اول فعالیت خود شکست می‌خورند اما با توجه به سرعت بازدهی آنها همان ۵۰ درصد موفقیت هم ارزش سرمایه‌گذاری دارد، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۰ مبادله صنعتی از طریق فن‌بازارها و استارتاپ‌های موجود در شهرک‌های صنعتی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با کمک معاونت علمی‌ و ‌فناوری و سازمان صنایع‌ کوچک، ۳ صندوق اعتباری در فرابورس برای حمایت از استارتاپ‌ها راه‌اندازی شده که صندوق‌های مخاطره‌پذیر نام‌ دارند.

به گفته سلیمانی سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها هستند و قدرت ریسک‌پذیری مطلوبی دارند به این صندوق‌ها مراجعه کرده‌ و فعالان حوزه استارتاپ ایده‌های خود را در این بورس ایده مطرح می‌کنند و پس از مطالعه و ارزیابی طرح آنها، حمایت‌های مالی لازم از این کسب‌وکارهای نوپا انجام می‌شود.

وی با تاکید براینکه بخش اعظم مشکلات اشتغال کشور با کمک استارتاپ‌ها قابل حل است و این مساله در دنیا نیز بیش‌از پیش مورد توجه قرارگرفته‌است، ادامه داد: اگر کسب‌وکار سنتی ۲۰ سال زمان نیاز دارد تا به بازدهی برسد، کسب‌وکارهای نوپا طی چهار تا پنج سال به‌نتیجه می‌رسند و این مساله از هدر رفت منایع و سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند.