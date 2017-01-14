پنجمین جشنواره فیلم فجر سیستان و بلوچستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسگرانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان تا پایان سال برنامه های متعدد فرهنگی و هنری در دست اجرا دارد که اجرای طرح عمومی «تئاتر برای مردم» یکی از آن ها است.

وی افزود: طرح عمومی تئاتر برای مردم از فردا شب با اجرای نمایش «دن کامیلو» در مجموعه فرهنگسرای جوان زاهدان آغاز می‌شود و طبق برنامه ریزی انجام شده این طرح تا اردیبهشت‌ سال آینده ادامه دارد.

وی همچنین به برگزاری جشنواره موسیقی «آواها و نواهای وحدت سیستان و بلوچستان» در بهمن ماه اشاره کرد و افزود: این جشنواره به همت اهالی موسیقی استان در اوایل بهمن ماه در شهرستان سراوان برگزار می‌شود که شامل دو بخش ویژه و آزاد است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان با اشاره به انتشار فراخوان دومین جشنواره «پوشاک سنتی اقوام سیستان و بلوچستان» گفت: فراخوان این جشنواره مدتی است که به همت دبیرخانه مد و لباس استان منتشر شده است و کار ارزیابی آثار آن نیز تا پایان بهمن‌ماه انجام می شود و طبق برنامه ریزی انجام شده این جشنواره در اسفندماه سال جاری در یکی از شهرستان‌های خاش یا ایرانشهر برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری هیجدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان در بهمن ماه افزود: همزمان با برگزاری این نمایشگاه مراسم انتخاب و معرفی «کتاب سال» استان سیستان و بلوچستان نیز با هدف تجلیل از اصحاب قلم و نویسندگان استان برگزار می‌شود.

وی همچنین به برگزاری بزرگداشت شاعر فقید ایرانشهری استاد «آبسالان» و نوازنده فقید چابهاری استاد «علی‌محمد بلوچ» قبل از پایان سال در این دو شهرستان اشاره کرد و افزود: برگزاری شب‌های شعر انقلاب اسلامی، کرسی های تلاوت قرآن توسط قاریان بین‌المللی و مسابقات کتابخوانی از جمله مهمترین برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر در سطح استان است.

مسگرانی با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر استان سیستان و بلوچستان گفت: با پیگیری‌های انجام شده امسال نیز همچون سال گذشته پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر همزمان با دیگر استان‌های کشور از ۱۶ تا ۲۶ بهمن‌ماه در سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به تفاهم انجام شده تالار اشراق مجموعه فرهنگی و هنری ارشاد استان جهت نمایش فیلم‌های این جشنواره انتخاب شده است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده همه فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر در استان سیستان و بلوچستان نمایش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: برنامه ما این است که کار را به خود هنرمندان و جامعه هنری واگذار کنیم و امیدواریم که تشکل های فرهنگی هنری استان برای مدیریت کارها و کمک به ما وارد عمل شوند.