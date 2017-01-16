چرا خریدهای جدید استقلال اشتباه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، با شرایط کنونی استقلال خرید جبارف و البته تیموریان خریدهای بدی نیستند و در صورت استفاده صحیح می توانند استقلال را از شرایط بد کنونی به ویژه در بازی با السد و پرسپولیس که تعیین کننده نهایی شرایط این تیم در روزهای آتی خواهد بود بیرون آورد اما از دیدگاه باشگاه داری، دراز مدت و برنامه ریزی اصولی و صحیح این خریدها خریدهایی اشتباه محسوب می شوند.

این خرید ها اگر چه در کوتاه مدت و برای یک نیم فصل ممکن است خوب باشند اما برای آینده استقلال آنچه خوب و درست محسوب می شود فرشید اسماعیلی ها و نورافکن ها و محسن کریمی ها هستند.

در نهایت اینکه در استقلال عمر برنامه ها شش ماهه شده و این اتفاق خوبی نیست هر چند اگر در این شرایط دیدگاه دیگری هم وجود داشت ممکن بود خیلی زود هم مدیران و هم مربیان این تیم مجبور به کناره گیری از این تیم باشند.

البته این اتفاق را باید در کنار میدان دادن هفته های اخیر مصنوریان به جوانان دید. اتفاقی که هنوز نمی شود در موردش اظهار نظر قطعی کرد چرا که میدان دادن به جوانان در یکی دو بازی گذشته نمی تواند تایید کننده برنامه بلند مدت باشد و باید صبر کرد و دیدارهای بعدی را هم دید.