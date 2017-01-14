طرح رایگان واکسیناسیون طیور بومی بر علیه نیوکاسل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان، مهدی رفیعی گفت: اجرای طرح ملی واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاسل در طیور روستایی با همکاری دامپزشکی و بسیج سازندگی به مرحله اجرا در آمده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیماری نیوکاسل یک بیماری ویروسی بوده که در زمان رخداد بیماری به دلیل سرعت بالای انتشار بیماری در جمعیت طیور صنعتی و بومی معمولا نمی توان درمان خاصی انجام داد و برای پیشگیری از این بیماری باید تمامی طیور مورد واکسیناسیون قرار گیرند.

رفیعی اظهار داشت: پیش بینی می شود در این طرح نزدیک به ۱۰۰ هزار قطعه طیور در سطح روستاهای استان کرمان بر علیه بیماری نیوکاسل مورد واکسیناسیون قرار گیرند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور،زنبور عسل و کرم ابریشم در ادامه گفت: هدف از اجرای این طرح که با مشارکت سازمان بسیج سازندگی انجام می‌شود، حفظ و حراست از سرمایه ملی کشور در حوزه دام و طیور و تداوم اشتغال پایدار است.

رفیعی بیان داشت: بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور تمامی امکانات و تجهیزات در اختیار شبکه های دامپزشکی شهرستانهای تابعه استان قرار گرفته که با آموزش هایی که به بسیجیان روستاها ارائه شده، طیور بومی روستاها با واکسن نیوکاسل بر علیه این بیماری واکسینه می شوند.

وی در پایان از روستائیان درخواست کرد در طول اجرای طرح رایگان واکسیناسیون طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاسل در سطح روستاها همکاری لازم را داشته باشند تا این طرح به صورت کامل پایان پذیرد.