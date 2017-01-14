به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گرگان، موسی بی باک اظهار کرد: ۳۱ هزار و ۵۴۷ کارگر مشمول قانون کار در چهار هزار و ۶۴۳ کارگاه در شهرستان گرگان مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: تا کنون بیش از یک‎هزار و ۶۰۰ بازرسی ادواری، موردی و بررسی حادثه در سطح کارگاه‎های شهرستان گرگان انجام شده و مهم‌ترین رویکرد انجام بازرسی برای رعایت حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه‎ها، رعایت حقوق و مزایای بیمه، جلوگیری از کار کودکان، اتباع بیگانه و کارشناسی مشاغل سخت و زیان‎آور است.

بی باک با اشاره به برگزاری دوره‎های آموزشی برای کارگران و کارفرمایان تصریح کرد: در سال جاری ۲۳ کلاس آموزشی برای کارگران برگزار شد که ۵۹۲ نفر در این دوره‎ها شرکت کردند و این افراد از ۳۷۰ ساعت آموزش برخوردار شدند، برای کارفرمایان نیز ۱۸ کلاس آموزشی با ۲۲۴ ساعت آموزش برگزار شد که ۴۰۵ نفر در این دوره‎ها شرکت کردند.

بیشترین حادثه ناشی از کار مربوط به صنعت ساختمان است

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرگان از وقوع ۳۸ مورد حادثه ناشی از کار خبر داد و افزود: سه مورد از این حوادث منجر به فوت، دو مورد قطع عضو، ۱۶ مورد شکستگی، سه مورد سوختگی و ۱۴ مورد منجر به جراحت شد.

بی‎باک با بیان اینکه بیشترین حادثه ناشی از کار مربوط به صنعت ساختمان است، اظهار کرد: از ۳۸ مورد حادثه ناشی از کار تعداد ۲۷ مورد حادثه در صنعت ساختمان اتفاق افتاد و با توجه به اهمیت موضوع ۸۰ درصد بازرسی به این بخش معطوف شده تا شاهد کاهش و صفر شدن حوادث در این بخش باشیم.

وی افزود: آمار حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته که این مهم در سایه برنامه‎ریزی، آموزش، الزام گواهی صلاحیت‎های ایمنی محقق شده است.

۵۴ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در گرگان فعالیت دارند

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرگان با اشاره به آئین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تصریح کرد: این کمیته به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول باید راه‎اندازی شود که اکنون ۵۴ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در گرگان فعالیت دارند.

بی‎باک پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و ارتقای سلامت کارگران و سالم‌سازی محیط کار را از ضرورت‎های تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار برشمرد و افزود: ایجاد‎ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آئین‌نامه در کارگاه‌های کشور الزامی است.

وی ادامه داد: در کارگاه‌های دارای ۲۵ کارگر، کارفرما مکلف است کمیته‌ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه با اعضایی متشکل از کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار او، نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه، مدیرفنی و در صورت نبودن او یکی از سراستادکاران کارگاه، مسئول حفاظت فنی و مسئول بهداشت حرفه‌ای تشکیل دهد.

شناسایی و اخراج ۶۲ اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرگان با اشاره به ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی افزود: ۶۲ اتباع خارجی در کارگاه‎های شهرستان گرگان مشغول به کار بودند که مورد شناسایی قرار گرفته و ۵۱ نیروی انسانی ایرانی، جایگزین این افراد شدند.

بی‎باک با بیان اینکه کارفرمایان در به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، متخلف شناخته می‎شوند، تصریح کرد: کارفرمایانی که اتباع خارجی به کارگیری کنند در صورت شناسایی آنها توسط بازرسین اداره کار مشمول جریمه خواهند شد و باید به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۳۵ هزار و ۳۶۱ تومان پرداخت کنند، این مبلغ در صورت تکرار تخلف کارفرما، جریمه دو برابری را در پی خواهد داشت و کارفرمای متخلف به ازای هر روز ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ تومان جریمه می‎شود.

وی افزود: اگر تذکرات بازرس پس از دو بار اخطار نتیجه نداد، کارفرمای متخلف در مرحله سوم علاوه بر جریمه سنگین بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم به حبس می‎شود.

کارفرمایان متخلف بیش از ۱۲ میلیون تومان جریمه شدند

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرگان با اشاره به اینکه اخراج کارگر خارجی فرصت اشتغال کارگر ایرانی را فراهم می‎کند، یادآور شد: با اشتغال نیروی کار ایرانی فضای کسب و کار تقویت شده و منجر به رونق تولید می‎شود.

بی‎باک تصریح کرد: کارفرمایان متخلفی که از اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی در شهرستان گرگان استفاده کردند مبلغ ۱۲ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۴۳۶ تومان جریمه شدند.

وی همچنین از کسب رتبه نخست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرگان در ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه استان گلستان خبر داد و گفت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گرگان در در بین ادارات استان توانست در ۸۰ درصد آیتم‎های پیش‎بینی شده رتبه نخست را به دست آورد و کارنامه موفقی داشته باشد.