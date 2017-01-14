مراسم بزرگداشت پدر برادران اسماعیلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت مرحوم عزیزالله اسماعیلی پدر برادران محسن و پرویز اسماعیلی بعد از ظهر امروز در مسجد نور درحال برگزاری است.

در این مراسم چهره های سیاسی، اعضای دولت از جمله محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه، علی جنتی وزیر سابق وزارت فرهنگ، سیامک ره پیک عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، حاج علی اکبری، تخت روانچی، سردار مومنی، سردار اشتری، مهرعلیزاده، سردار بتولی، حمید چیت چیان، آیت الله ری شهری، نجم الدین دانش آشتیانی، حسینعلی امیری و محمدعلی ابطحی حضور یافتند.