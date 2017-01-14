۴۵۰۰ نفر از روستائیان خراسان جنوبی آموزش های مهارتی را فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش آیند پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از کارگاه‌های طرح توانمند سازی روستاییان اظهارکرد: برگزاری دوره های مختلف در روستاها عامل مهمی در راستای اشتغال زایی روستاییان است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به طرح توانمند سازی روستاییان و عشایر گفت: طرح توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال پایدار، به منظور توسعه کمی و کیفی تولیدات و ارائه خدمات براساس مزیت‌های منطقه‌ای اجرا می‌شود.

وی عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت‌های محلی و بهبود وضعیت و کیفیت زندگی جامعه هدف از دیگر اهداف این طرح است.

وی افزود این طرح با رویکرد اشتغال پایدار در شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده و از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجرا می‌شود که در حال حاضر نیز شاهد اجرای این دوره‌ها در استان هستیم.

خوش آیند در ادامه با اشاره به فعالیت و عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در این حوزه گفت: ۷۲۰ هزار و ۴۹۳ نفر ساعت آموزش مهارتی طی ۹ ماهه سالجاری به روستائیان استان ارائه شده است.

وی از افزایش ۱۲۰ درصدی ارائه این آموزش‌ها در استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای نیاز سنجی جهت اجرای این آموزش‌ها گفت: آموزش‌های مهارتی برای توانمند سازی روستائیان و عشایر در ۷۸ حرفه در ۹۴ روستا و کانون عشایری ارائه می‌شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی گفت: چهار هزار و ۵۳۲ نفر از روستاییان استان از این آموزش‌ها بهره مند شده‌اند.

خوشایند ادامه داد: از این تعداد هزار و ۳۵ نفر مرد و سه هزار و ۴۹۷ نفر زن هستند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در پایان گفت: در سال ۹۵ بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته ۲۶ حرفه جدید از جمله برقکار درجه ۲، پیرایشگر مردانه، دوزنده چادر و مقنعه، سبزی کاری در منزل، ترشی ساز، تعمیرکار تلویزیون، سازنده تولیدات نمدی، طراح نقشه فرش و ... در روستاهای استان برگزار شده است.