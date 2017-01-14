امیر هلاکویی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا آخر آذرماه امسال، یک هزار و ۲۳ نشست کتابخوان در سراسر استان اصفهان برگزار شده است، اظهار داشت: مطابق برنامهریزیهای انجام شده تا آخر دیماه این تعداد به یک هزار و ۲۰۰ نشست خواهد رسید و تا آخر سال به سقف برگزاری یک هزار و ۵۰۰ نشست کتابخوان دست خواهیم یافت.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۶۰ نشست کتابخوان برگزار شده است و امسال شاهد رشد دو هزار درصدی این نشستها بودیم، افزود: در طول برگزاری نشستهای کتابخوان سه هزار نفر ارائه کتاب دادند و تعداد پنجهزار کتاب به مردم معرفی شده است.
استقبال از موضوع ادبیات در نشستهای کتابخوان استان اصفهان
سرپرست اداره کل کتابخانههای استان اصفهان با اشاره به اینکه این نشستهای کتابخوان در تمامی ۱۷۶ کتابخانه نهادی استان اصفهان برگزار شده است، بیان داشت: از میان خلاصه کتابهای ارائه شده ادبیات با تعداد دو هزار و ۴۸۲ کتاب و دین با یک هزار و ۳۰۲ و دفاع مقدس با ۳۶۳ کتاب بیشترین موضوع ارائه کتاب را به خود اختصاص داده است و تاریخ، جغرافی، روانشناسی، علوم، فلسفه و هنر در ردههای بعدی استقبال مخاطبان برای معرفی کتاب قرار دارند.
وی با اشاره به بازخورد برگزاری نشست کتابخوان در افزایش فرهنگ کتابخوانی و علاقهمندی مخاطبان به کتاب ابراز داشت: سه حوزه عملکردی و فعالیت در کتابخانه های عمومی وجود دارد که شامل ایجاد انگیزه، دسترسی و ایجاد مهارت است.
هلاکویی تاکید کرد: معرفی کتاب و برگزاری نشستهای کتابخوان که به همت و ایده جناب مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانههای کشور از سال گذشته اتفاق افتاد در راستای عمل به حوزه اول و آخر یعنی ایجاد مهارت و انگیزه با معرفی خلاصه کتاب برنامهریزی شده است.
۲۰۶۱ دانش آموز ابتدایی به معرفی کتاب پرداختند
وی با تاکید بر اینکه صنف های مختلف در نشستهای کتابخوان به ارائه و معرفی کتاب پرداختند که نشانه استقبال خوب مردمی از این موضوع است، گفت: دو هزار و ۶۱ نفر دانش آموزان ابتدایی، ۳۱ نفر با مدرک دکترا، ۳۸۲ نفر کارشناسی ارشد، ۳۰ اساتید دانشگاه، ۴۶ پژوهشگر، ۵۱۴ زنان خانه دار، ۱۴ نویسنده و ۵۹ معلم در این نشستها به معرفی کتاب پرداختند.
سرپرست اداره کل کتابخانههای استان اصفهان با اشاره به اینکه اعضای کتابخانههای اصفهان نسبت به سال گذشته افزایش ۵۶ درصدی داشته است، گفت: این میزان پیشرفت بسیار خوبی است اما همچنان از چشمانداز مورد برنامه ریزی فاصله داریم که امیدواریم با برنامهریزی صحیح به آن دست پیدا کنیم.
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